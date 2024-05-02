Ждать ли повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане в 2024 году

«Тарифы на станциях мы с 1 января повысили, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается предварительно до конца года. Но есть такое понятие, как чрезвычайно регулирующие меры на случай, если резко вырастет цена угля или каких-то других вещей».