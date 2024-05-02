Самара попала на памятную 10-рублевую монету

Напомним, это уже не в первый раз, когда Самарскую область пытаются увековечить на деньгах. Ранее кусочек региона — теплоход и очертания Жигулевских гор — нанесли на новую 1000-рублевую купюру. Однако ее выпуск отменили, поскольку заметили неточность — храму, изображенному на купюре, забыли пририсовать крест на куполе.