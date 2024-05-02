Самара попала на памятную 10-рублевую монету

В четверг, 2 мая 2024 года, Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». На них можно увидеть символы четырех городов: Самары, Саратова, Перми и Томска.
Так, лицевая сторона новых памятных монет выглядит как обычно: сверху надпись «Банк России», по центру «10 рублей», снизу дата — 2024, а по бокам ветви лавра и дуба. На обратной стороне — достопримечательности городов трудовой доблести. У Самары это — монумент Славы.
Напомним, это уже не в первый раз, когда Самарскую область пытаются увековечить на деньгах. Ранее кусочек региона — теплоход и очертания Жигулевских гор — нанесли на новую 1000-рублевую купюру. Однако ее выпуск отменили, поскольку заметили неточность — храму, изображенному на купюре, забыли пририсовать крест на куполе.