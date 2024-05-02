В Краснодаре в голосовании за благоустройство победил сквер Захария Чепеги

За благоустройство сквера имени Захария Чепеги в Западном округе города отдали свои голоса 35 тысяч 114 человек. На втором месте находится сквер им. Валерия Самойленко (Центральный округ) с результатом 28 тысяч 952 голоса. Замыкает тройку территорий — лидеров бульвар Шаляпинский в Прикубанском округе, который выбрали 16 тысяч 609 горожан.