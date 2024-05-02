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В Краснодаре в голосовании за благоустройство победил сквер Захария Чепеги

В голосовании за благоустройство в Краснодаре победил сквер Захария Чепеги, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в голосовании за обновление парков, скверов или бульваров в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие почти 120 тысяч жителей краевого центра.

За благоустройство сквера имени Захария Чепеги в Западном округе города отдали свои голоса 35 тысяч 114 человек. На втором месте находится сквер им. Валерия Самойленко (Центральный округ) с результатом 28 тысяч 952 голоса. Замыкает тройку территорий — лидеров бульвар Шаляпинский в Прикубанском округе, который выбрали 16 тысяч 609 горожан.

Напомним, в Брюховецком районе Кубани благоустраивают общественную территорию. До осени планируется создать место для отдыха и прогулок, установить малые архитектурные формы. На территории появится современный игровой комплекс и детская площадка с безопасным покрытием.

ЖКХ