В Краснодаре в голосовании за благоустройство победил сквер Захария Чепеги

Всего в голосовании за обновление парков, скверов или бульваров в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие почти 120 тысяч жителей краевого центра.
За благоустройство сквера имени Захария Чепеги в Западном округе города отдали свои голоса 35 тысяч 114 человек. На втором месте находится сквер им. Валерия Самойленко (Центральный округ) с результатом 28 тысяч 952 голоса. Замыкает тройку территорий — лидеров бульвар Шаляпинский в Прикубанском округе, который выбрали 16 тысяч 609 горожан.
Напомним, в Брюховецком районе Кубани благоустраивают общественную территорию. До осени планируется создать место для отдыха и прогулок, установить малые архитектурные формы. На территории появится современный игровой комплекс и детская площадка с безопасным покрытием.