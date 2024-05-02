Как изменились правила приема на целевое обучение с 1 мая.

В России с 1 мая вступили в силу изменения в закон о целевом обучении. Предполагается, что новые правила сделают процедуру целевого приема более прозрачной и откроют новые горизонты для абитуриентов.
Целевое образование станет доступнее
У абитуриентов появится доступ к целевому обучению во всех регионах страны. Заявки от работодателей опубликуют на единой платформе «Работа в России». В них укажут необходимые тестовые задания и баллы, в каких вузах и на каких специальностях можно отучиться и кем сможет работать выпускник.
Раньше из-за закрытости системы поступить на целевое обучение могли единицы: приходилось самостоятельно искать информацию об этой возможности.
Целевики получат поддержку от работодателя
Теперь заказчик целевого обучения обязан предоставлять целевикам меры поддержки, например жилье, гарантию последующего трудоустройства, выплаты при осуществлении трудовой деятельности. Сведения об этих социальных гарантиях тоже будут открытыми.
Обязательства со стороны студента
При этом целевики обязаны отработать не менее трех лет. Теперь введен и максимальный срок, который могут прописать в договоре о целевом обучении, —это пять лет.
Как и раньше, договор может содержать условия о наставничестве и прохождении практики, а также требования к успеваемости.
Абитуриент сможет подписать договор только с одним заказчиком.
Плюсы для работодателей
Закон способствует развитию российского бизнеса, так как фактически формирует для него
кадровый резерв.
Наряду с бюджетным целевым набором появится открытый и доступный всем набор в высшие учебные заведения за счет частных инвестиций. Это выгодное вложение для крупных работодателей.