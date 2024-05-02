Как изменились правила приема на целевое обучение с 1 мая.

У абитуриентов появится доступ к целевому обучению во всех регионах страны. Заявки от работодателей опубликуют на единой платформе «Работа в России». В них укажут необходимые тестовые задания и баллы, в каких вузах и на каких специальностях можно отучиться и кем сможет работать выпускник.