Генплан развития: Новосибирск планирует строительство 3 новых мостов

В Генеральном плане развития Новосибирска заложены амбициозные идеи по строительству новых мостов через реку Обь, которые должны соединить Заельцовский, Первомайский и Советский районы города.
Информация об этом представлена на сайте мэрии города. В картах-схемах с планами по развитию дорожной сети Новосибирска.
Однако, реализация этих проектов — дело не ближайшего будущего, начало работ запланировано не ранее 2030 года. На данный момент еще не определены ни конкретные участки для строительства, ни сроки разработки проектной документации, которая, по мнению экспертов, может занять более года.
Напомним, ранее сообщалось, что после завершения ремонтных работ на Димитровском мосту, планируется разделить встречные потоки с помощью железобетонных блоков типа «нью-джерси». Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения.