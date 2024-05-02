Минэкологии назвало предприятия Татарстана, вошедшие в топ-200 загрязнителей Волги

«В семи федеральных проектах национального проекта “Экология” Татарстан активно участвует с 2019 года. Особо хочется отметить проект “Оздоровление Волги”, который в 2024 году заканчивает свое действие. Его основные результаты — не просто реализация мероприятий, а снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу. Для достижения этого показателя с 2019 года реализовано 13 мероприятий по ремонту и реконструкции очистных сооружений. Основное из них — реконструкция биологических очистных сооружений Казани», — рассказал он.