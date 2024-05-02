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В Екатеринбурге на месте промзоны появится жилой квартал на 2,5 тысячи человек

На Втузгородке в Екатеринбурге построят жилой квартал.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге появится жилой квартал на 2,5 тысячи человек на месте промзоны. Его разместят в границах улиц Вишневая — Гагарина — отвод железной дороги — промзона УПП «Вектор». Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

Квартал создаст 76 тысяч квадратных метров жилья. Территория в границах проектирования достигает 11,2 гектара. Жить там смогут больше 2,5 тысяч горожан.

Также на участке появится детский сад. Его смогут посещать 50 детишек. Помимо этого, планируется и строительство школы на 1,1 тысячи мест. Она появится в границах смежного квартала улиц Библиотечная — Гагарина — Вишневая.

В планах есть и строительство трамвайной линии по улице Гагарина и запуск автобуса п улице Вишневой. Будут также обострены велосипедные дорожки на Вишневой и Гагарина.

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