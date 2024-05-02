В Екатеринбурге на месте промзоны появится жилой квартал на 2,5 тысячи человек

В Екатеринбурге появится жилой квартал на 2,5 тысячи человек на месте промзоны. Его разместят в границах улиц Вишневая — Гагарина — отвод железной дороги — промзона УПП «Вектор». Информация об этом появилась на сайте мэрии города.