Борьба с финансовыми пирамидами: Законы и превентивные меры

Заместитель Председателя К. Бижанов рассказал о внедрении государственной платформы по идентификации рисков лудомании. Нововведение позволит исключить допуск к игре несовершеннолетних, лудоманов, закредитованных и социально уязвимых слоев населения. Предотвратить факты отмывания и легализации преступных доходов.