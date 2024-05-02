Борьба с финансовыми пирамидами: Законы и превентивные меры

Сотрудники Агентства проинформировали депутата о ходе реализации социальных проектов «Противодействие финансовым пирамидам», «Қорғау» и другим.
Заместитель Председателя К. Бижанов рассказал о внедрении государственной платформы по идентификации рисков лудомании. Нововведение позволит исключить допуск к игре несовершеннолетних, лудоманов, закредитованных и социально уязвимых слоев населения. Предотвратить факты отмывания и легализации преступных доходов.
Нартай Сарсенгалиев ознакомлен с поправками, подготовленными Агентством в Законы РК «Об игорном бизнесе», «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и другим для полноценной работы системы.
Депутат выразил готовность в их рассмотрении и оказании экспертно-методической поддержки.
Участники встречи отметили плодотворность встречи и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.