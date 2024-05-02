Реставрация доходного дома Акулова в Краснодаре завершится в 2025 году

Доходный дом подрядчика Акулова построен в 1911 году известным краснодарским архитектором Александром Козловым. Трехэтажный особняк в стиле модерн с богатой отделкой фасада был предназначен для сдачи в аренду. Квартирантами были сплошь знаменитые люди. Например, здесь жил врач-офтальмолог Станислав Очаповский. Также несколько лет помещения в доме снимало Первое общественное собрание.