Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставрация доходного дома Акулова в Краснодаре завершится в 2025 году

Особняк начала XX века в Краснодаре отреставрируют к сентябрю 2025 года.

Доходный дом подрядчика Акулова построен в 1911 году известным краснодарским архитектором Александром Козловым. Трехэтажный особняк в стиле модерн с богатой отделкой фасада был предназначен для сдачи в аренду. Квартирантами были сплошь знаменитые люди. Например, здесь жил врач-офтальмолог Станислав Очаповский. Также несколько лет помещения в доме снимало Первое общественное собрание.

После революции дом на Красной, 6 поменял свое назначение. Его занял штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. А после пошла череда новоселий — в особняке располагались общежитие рабфака, сельхозинститут, сельхозакадемия, краевое управление милиции, адресное бюро, автоинспекция и НКВД. Наконец, здесь работал Арбитражный суд.

В последние годы дом стоит пустым, но хозяин все же у него есть. С 2022 года он находится в собственности Краснодарского края и передан в оперативное управление ГКУ КК «Казаки Кубани».

«В 2022 году согласована проектная документация по сохранению объекта культурного наследия», — рассказали «КП»-Кубань" в Управлении госохраны объектов культурного наследия.

По документам, ремонтно-реставрационные работы в столетнем доме должны завершиться в сентябре 2025 года.

архитектура