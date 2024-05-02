Реставрация доходного дома Акулова в Краснодаре завершится в 2025 году

Доходный дом подрядчика Акулова построен в 1911 году известным краснодарским архитектором Александром Козловым. Трехэтажный особняк в стиле модерн с богатой отделкой фасада был предназначен для сдачи в аренду. Квартирантами были сплошь знаменитые люди. Например, здесь жил врач-офтальмолог Станислав Очаповский. Также несколько лет помещения в доме снимало Первое общественное собрание.
После революции дом на Красной, 6 поменял свое назначение. Его занял штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. А после пошла череда новоселий — в особняке располагались общежитие рабфака, сельхозинститут, сельхозакадемия, краевое управление милиции, адресное бюро, автоинспекция и НКВД. Наконец, здесь работал Арбитражный суд.
В последние годы дом стоит пустым, но хозяин все же у него есть. С 2022 года он находится в собственности Краснодарского края и передан в оперативное управление ГКУ КК «Казаки Кубани».
«В 2022 году согласована проектная документация по сохранению объекта культурного наследия», — рассказали «КП»-Кубань" в Управлении госохраны объектов культурного наследия.
По документам, ремонтно-реставрационные работы в столетнем доме должны завершиться в сентябре 2025 года.