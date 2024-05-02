Дом Ельцина начали сносить в Екатеринбурге

Как пишет «Уралинформбюро», работы проводит ООО СК «ДорСтройИнвест». В компании пояснили, что сначала планируется снести пристрой, расположенный в глубине двора.
ЕАН писал, что «Брусника» подавала в мэрию заявку на строительство 22 тыс. кв. м жилья. Администрация Екатеринбурга организовала по этому проекту слушания, которые закончились 14 июля 2023 года. Однако в заключении чиновников по итогам слушаний прокуратура не нашла аргументов в ответ на замечания горожан.
Кроме того, само заключение не было предоставлено главе Екатеринбурга, что тоже является нарушением всей процедуры. Тем не менее городская администрация подготовила проект, который позволил бы «Бруснике» построить заявленный объем жилья. И на этом этапе прокуратура нашла еще один недочет — городские власти должны были спросить мнение по этому проекту у правообладателя участка, чего тоже сделано не было.
Напомним, что, когда стало известно о планах «Брусники» построить 22 тыс. кв. м жилья на месте уже нежилого дома, более сотни жителей устроили «народный сход» против проекта. В компании заявили, что определенного проекта будущего жилого комплекса нет, а подача заявки на возведение максимально возможного объема жилья — стандартная практика для застройщиков.