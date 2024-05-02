Дом Ельцина начали сносить в Екатеринбурге

Кроме того, само заключение не было предоставлено главе Екатеринбурга, что тоже является нарушением всей процедуры. Тем не менее городская администрация подготовила проект, который позволил бы «Бруснике» построить заявленный объем жилья. И на этом этапе прокуратура нашла еще один недочет — городские власти должны были спросить мнение по этому проекту у правообладателя участка, чего тоже сделано не было.