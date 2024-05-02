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Доллар и евро подешевели в четверг

МИНСК, 2 мая — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепился по отношению к основной корзине валют.

Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта потеряла в цене сразу 0,53%. В итоге евро опустился в четверг до отметки в 3,4716 рубля.

Американская валюта тенденцию евро поддержала и тоже упала в цене. По итогам торгов в четверг доллар подешевел на 0,60% и оказался на уровне в 3,2354 рубля.

Что касается российского рубля, то он немного подорожал: рост составил 0,23%, на торгах за 100 российских предлагали 3,4920 белорусских рубля.

Совсем немного упала в стоимости и валюта Поднебесной, просевшая на торгах в четверг на 0,14%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4376 рубля.

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