Миллиард кубометров талых вод направлено в Каспий — Минводы Казахстана

Для этого используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.
Отмечается, что суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.
«Мы также направляем воду из реки Урал в лиманы. А вода из реки Уил, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки».
Благодаря поводкам уровень воды в Балхаше увеличился на 15 см.
Ранее в МЧС Казахстана рассказали о ситуации с половодьем в стране.
По последним официальным данным, по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6 338 человек. Отведена и откачана вода из 7 710 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.
Более 14 тысяч человек и 1 529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов задействовано в аварийно-спасательных и противопаводковых работах.
В Восточно-Казахстанской области выпали обильные осадки в виде дождя, по этой причине произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба.
В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.