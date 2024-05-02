Миллиард кубометров талых вод направлено в Каспий — Минводы Казахстана

Отмечается, что суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.