В Самарской области могут открыть производство китайских авто

«Это уже десятый наш проект. Один из крупнейших — запуск индустриального парка в городе Гуково Ростовской области с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Он почти реализован — только один цех пока остается пустым. Но таких масштабных проектов как в Сызрани у нас еще не было: более 200 тыс. кв. м. производственных площадей на 81 га земли. Уникальность состоит еще в том, что здесь располагается единственный в стране свободный цех площадью 100 тыс. кв. м. под одной крышей», — отметил Андрей Черемных.