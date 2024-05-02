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Стало известно, кто будет строить паромы для Калининградской области

Уже даны все поручения и определены источники финансирования.

Паромы для Калининградской области будет строить судостроительный комплекс «Звезда», находящийся в городе Большой Камень Приморского края. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов в интервью «Ведомостям», которое опубликовали в четверг, 2 мая.

«Уже даны все поручения и определены источники финансирования. Гарантированно будет построено ещё два парома на [судостроительном комплексе] “Звезде” и ещё один в случае необходимости».

рассказал губернатор

В прошлом году калининградский «Балтикпорт» запрашивал у Амурского судостроительного завода сроки строительства грузопассажирских паромов. Они не подошли по характеристикам, поэтому от этих судов отказались.

В апреле сообщалось, что в 2024 году планируется начать строительство двух паромов для обеспечения морских перевозок между Калининградской областью и основной территорией России.

строительство