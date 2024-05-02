Власти: землю семьи Лужкова в Озёрском округе выкупает агрохолдинг

Земли частного конного завода «Веедерн», расположенного в Озёрском районе, планирует купить местный агрохолдинг. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в интервью «Ведомостям».
«Сейчас эти земли в сделке, они принадлежат семье Юрия Михайловича [Лужкова]. И один из крупных местных агрохолдингов планирует купить этот земельный массив, будет его использовать. Как сделка закроется, сразу вам расскажут, кто купил».
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков начал восстанавливать старинный конезавод «Веедерн», принадлежавший его жене Елене Батуриной, в 2012 году, вскоре после отставки. В агрохолдинге впоследствии также разводили овец, выращивали гречиху и грибы, занимались производством сыра, мёда, перепелиных яиц и мяса.
Первый урожай гречки в 2015 году полностью выкупили региональные власти и продавали населению по «социальной цене» в 39 рублей. В 2018 году Лужков признавался, что его бизнес в Калининградской области убыточен и говорил о планах поставлять выращенную в Калининградской области гречку в Москву. После смерти Лужкова посевы в его хозяйстве сократились, но предприятие сохранилось. В 2022 году сообщалось о том, что региональный минсельхоз договаривается о перезапуске завода.