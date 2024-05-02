Власти: землю семьи Лужкова в Озёрском округе выкупает агрохолдинг

Первый урожай гречки в 2015 году полностью выкупили региональные власти и продавали населению по «социальной цене» в 39 рублей. В 2018 году Лужков признавался, что его бизнес в Калининградской области убыточен и говорил о планах поставлять выращенную в Калининградской области гречку в Москву. После смерти Лужкова посевы в его хозяйстве сократились, но предприятие сохранилось. В 2022 году сообщалось о том, что региональный минсельхоз договаривается о перезапуске завода.