Сколько ИП в Беларуси затронет новый закон и как это повлияет на бюджет страны

По оценкам Минэкономики, такое число ИП пополняет бюджет на 150 млн рублей в год, а это же число юрлиц — на сумму в около 440 млн рублей.
При этом первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что у закона нет фискальной цели, и прорывных поступлений в бюджет дополнительных средств от его реализации специалисты не ожидают.
По данным Белстата, на 1 апреля этого года в Беларуси насчитывалось почти 249,8 тыс. ИП. Из них большая часть, а это 34,4%, заняты в торговле.
Напомним, по новому законодательству до 1 июля правительство определит виды деятельности, которыми могут заниматься ИП. Публичное обсуждение проектов с этими перечнями начнется 15 мая на Национальном правовом интернет-портале.
Регистрацию ИП по вариантам, не вошедшим в перечень, прекратят с 1 октября.
По словам Ирины Бабаченок, заместителя директора Департамента по предпринимательству Минэкономики, до конца 2025 года ИП имеет право продолжить работу в привычном статусе независимо от того, вошел этот вид деятельности в перечень разрешенных или нет.