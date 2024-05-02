Оклады бюджетников в Татарстане повысят с 1 июля

Так, оклад секретаря руководителя структурного поздразделения отдельной бюджетной организации вырастет в 1,05 раза — до 13 323 рублей. Эта сумма используется для исчисления месячных окладов руководителей, специалистов и других служащих таких организаций. Для сравнения, с 1 января 2023 года эта сумма равнялась 12 688 рублям.