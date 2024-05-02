Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД поезда «Иволга 4.0»

«На центральных диаметрах с момента их запуска количество пассажиров увеличилось на 40%, внутри города в два раза, и, конечно, не последняя причина тому — качественный подвижной состав, который мы внедряли. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав, на МЦД-3 будет закончен в этом году, в следующем году — на МЦД-4. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми. Мы специально создавали новый поезд “Иволгу” для центральных диаметров. Сегодня уже четвертая модель этого поезда запускается, она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам», — сказал Собянин.
Мэр напомнил, что проект МЦД был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным, который принимал участие в его запуске. «Несколько лет тому назад даже сложно было представить, как этот проект создаст новую жизнь городским железным дорогам, новые условия, новые скорости, новый комфорт», — добавил мэр.
Белозеров в свою очередь отметил, что «Трансмашхолдинг» постоянно совершенствует модель поезда. «Это и новый силовой агрегат, это и новое количество дверей для того, чтобы удобнее было и заходить, и выходить, это и кондиционирование, и зарядка, и подзарядка внутри различных гаджетов и устройств для передвижения», — сказал он.
Белозеров также отметил, что в Москве созданы условия для реализации проектов, которые далее тиражируют в другие субъекты РФ. «17 городов в стране сейчас стараются отработать и внедрить программы городской электрички. Понятно, что условия разные. Самые интенсивные, самые напряженные здесь, в Москве, но элементы, которые мы прорабатываем здесь в Москве вместе с коллегами, высокопрофессиональными, мы можем отдельно уже инкорпорировать не только в Москве, но и в регионах», — сказал он.
Кроме того, мэр заявил, что в планах — обновление пригородного сообщения всего Центрального транспортного узла. «Мы сейчас заканчиваем обновление на центральных диаметрах. Но задача стоит — весь пригород Центрального транспортного узла сделать современным, обновленным, и нам предстоит еще пройти больше половины того, что мы прошли, с точки зрения количества нового подвижного состава и путей, которые надо реконструировать», — сказал Собянин.
Поезда «Иволга»
В I квартале 2024 года парк МЦД пополнили шесть современных поездов, в том числе четыре поезда ЭП2ДМ и два состава «Иволга 4.0». В четверг, 2 мая, после завершения технической обкатки «Иволги» начали перевозить пассажиров. Всего до конца 2024 года планируется закупить 53 современных поезда, в том числе 27 поездов «Иволга 4.0», 12 поездов ЭП2ДМ, 8 поездов ЭП2Д и 6 поездов «Ласточка» МТ ППК. Постепенно они заменят устаревшие пригородные поезда, которые курсируют на маршрутах дальних пригородных зон МЦД-3 и МЦД-4 и уже не отвечают современным стандартам качества пассажирских перевозок на Московском транспорте.
«Иволга» выпускается ведущим российским разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО «Трансмашхолдинг». 97% комплектующих поезда производятся в России. Поезд выполнен по бестамбурной схеме, с входными дверями почти на 15% шире, чем у обычных пригородных поездов.
Система управления и программное обеспечение спроектированы и произведены на территории РФ. Вагоны оснащены современными системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USВ-розетками, креплениями для велосипедов и современными системами оповещения. Поезд приспособлен для поездок родителей с детьми в колясках и маломобильных граждан.
По сравнению с «Иволгой» предыдущих поколений в новой «Иволге 4.0» среднее ускорение поезда увеличилось на 10% — до 1,0 м/с, а скорость выросла на 30% — до 160 км/ч. Кроме того, в вагонах, кроме головных, есть третья дверь, позволяющая пассажирам быстрее заходить и высаживаться из поезда — сокращение времени посадки/высадки до 30%.
Также новая модель поезда обладает повышенной вместимостью — почти на 100 пассажиров больше. Состав из 11 вагонов вмещает более 2,5 тыс.