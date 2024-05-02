Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД поезда «Иволга 4.0»

«На центральных диаметрах с момента их запуска количество пассажиров увеличилось на 40%, внутри города в два раза, и, конечно, не последняя причина тому — качественный подвижной состав, который мы внедряли. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав, на МЦД-3 будет закончен в этом году, в следующем году — на МЦД-4. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми. Мы специально создавали новый поезд “Иволгу” для центральных диаметров. Сегодня уже четвертая модель этого поезда запускается, она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам», — сказал Собянин.