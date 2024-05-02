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Предприятие Дзержинска попало под санкции США

В список попали те, кого подозревают в причастности к российскому военно-промышленному комплексу.

Компания «Интеллектуальные Системы НН» из Дзержинска Нижегородской области попало под санкции Минфина США, сообщается на сайте ведомства.

Компания занимается проектированием и производством оптических материалов ИК-спектра, в том числе военного назначения.

Также под санкции попали Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, Ярославский моторный завод, «Астра Групп», МИРП «Интеллектуальные системы», «Рау Фарм» и другие.

Ранее в санкционный список США вошли семь предприятий Нижегородской области.

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