Предприятие Дзержинска попало под санкции США

Компания «Интеллектуальные Системы НН» из Дзержинска Нижегородской области попало под санкции Минфина США, сообщается на сайте ведомства.
Компания занимается проектированием и производством оптических материалов ИК-спектра, в том числе военного назначения.
Также под санкции попали Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, Ярославский моторный завод, «Астра Групп», МИРП «Интеллектуальные системы», «Рау Фарм» и другие.
Ранее в санкционный список США вошли семь предприятий Нижегородской области.