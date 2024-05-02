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В Геленджике будут выплачивать 250 тысяч рублей участникам СВО

С 1 июня 2024 года в Геленджике будут предоставлять выплату из средств местного бюджета участникам СВО — 250 тыс. руб.

Соответствующее решение приняли на заседании Думы курорта, рассказал глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что выплату получат те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в военном комиссариате Геленджика. Всего, напомнил господин Богодистов, желающие участвовать в СВО получат от властей 1,445 млн руб., из которых 1 млн — из бюджета Краснодарского края, 195 тыс. — от Минобороны и 250 тыс. — из бюджета Геленджика.

Единовременную выплату участникам СВО в Краснодарском крае увеличили до 1 млн руб. в начале апреля. Для участников спецоперации в регионе действует более 30 мер поддержки.