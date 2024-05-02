В Геленджике будут выплачивать 250 тысяч рублей участникам СВО

Мэр уточнил, что выплату получат те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в военном комиссариате Геленджика. Всего, напомнил господин Богодистов, желающие участвовать в СВО получат от властей 1,445 млн руб., из которых 1 млн — из бюджета Краснодарского края, 195 тыс. — от Минобороны и 250 тыс. — из бюджета Геленджика.