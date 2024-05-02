В Узбекистане планируют применять промышленные газы в сельском хозяйстве

Они будут использоваться для упаковки пищевых продуктов с целью продления срока хранения и сохранения свежести продуктов, в работе тепличных комплексов, производственной цепочке животноводческих ферм. В частности, будут применяться инновационные решения для гуманного оглушения и убоя скота, которые улучшают сохранность и качество продукции.