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В Узбекистане планируют применять промышленные газы в сельском хозяйстве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Air Products и Минсельхоз Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в агропромышленном секторе. Стороны намерены использовать промышленные газы для повышения производительности и качества продукции, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Министерство будет оказывать поддержку сельскохозяйственному сектору по внедрению инновационных методов и практик, в частности, технологий Air Products на узбекском агропромышленном рынке.

Они будут использоваться для упаковки пищевых продуктов с целью продления срока хранения и сохранения свежести продуктов, в работе тепличных комплексов, производственной цепочке животноводческих ферм. В частности, будут применяться инновационные решения для гуманного оглушения и убоя скота, которые улучшают сохранность и качество продукции.

В Минсельхозе отметили, что подобное сотрудничество имеет хорошие перспективы существенно повлиять на эффективность и качество сельскохозяйственной и животноводческой продукции в Узбекистане.

Отмечается, что протокол о намерениях последовал за недавним заявлением Air Products о разработке, строительстве, владении и эксплуатации объекта по производству углекислого газа в Узбекистане.

Первая в своем роде установка компании в стране будет задействовать неочищенный CO2, улавливаемый на линии по производству аммиака, для производства CO2 высокой чистоты. Сумма инвестиций составляет более 15 миллионов долларов.

экономика
сельское хозяйство