В Волгоградской области нашли 760 кг подозрительных котлет и 260 кг тефтелей

Сотрудники Россельхознадзора в ходе изучения данных системы «Меркурий» обнаружили нарушение в прослеживаемости продукции в Волгоградской области. На площадке одного из предпринимателей были оформлены производственные сертификаты на мясную продукцию, которая была произведена из нелогичного объема сырья.