В Волгоградской области нашли 760 кг подозрительных котлет и 260 кг тефтелей

Сотрудники Россельхознадзора в ходе изучения данных системы «Меркурий» обнаружили нарушение в прослеживаемости продукции в Волгоградской области. На площадке одного из предпринимателей были оформлены производственные сертификаты на мясную продукцию, которая была произведена из нелогичного объема сырья.
Из 130 кг свинины, 74,6 кг говядины, 155 кг мяса птицы было получено 760 кг котлет и 260 кг тефтелей. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
Предприниматель нарушил требования Закона Российской Федерации № 4979−1 «О ветеринарии» и технического регламента.
Добавим, что нарушителю объявили предостережение. Ему предложили продолжать свою работу в соответствии с законодательством.