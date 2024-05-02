Обнародован список улиц в Краснодаре, где построят новые тротуары

В Краснодаре продолжается работа по обустройству новых тротуаров. Уже построены дорожки для пешеходов на 14 участках. В стадии завершения находятся работы по обустройству тротуаров на семи улицах. Еще девять участков будут облагорожены пешеходными дорожками до октября текущего года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.