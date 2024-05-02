Обнародован список улиц в Краснодаре, где построят новые тротуары

В Краснодаре продолжается работа по обустройству новых тротуаров. Уже построены дорожки для пешеходов на 14 участках. В стадии завершения находятся работы по обустройству тротуаров на семи улицах. Еще девять участков будут облагорожены пешеходными дорожками до октября текущего года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Среди улиц, где вскоре начнется строительство тротуаров, дороги в НСТ «Речник» в станице Елизаветинской, в станице Старокорсунской.
В настоящее время обустраиваются тротуары на Западном обходе, в Молодежном микрорайоне города. Уже сданы в эксплуатацию тротуарные дорожки в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах Краснодара.
Подробнее со списком тротуаров, которые построят в 2024 году в Краснодаре, можно ознакомиться здесь.