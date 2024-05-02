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Обнародован список улиц в Краснодаре, где построят новые тротуары

Пешеходные зоны обустраивают по муниципальному контракту.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре продолжается работа по обустройству новых тротуаров. Уже построены дорожки для пешеходов на 14 участках. В стадии завершения находятся работы по обустройству тротуаров на семи улицах. Еще девять участков будут облагорожены пешеходными дорожками до октября текущего года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Среди улиц, где вскоре начнется строительство тротуаров, дороги в НСТ «Речник» в станице Елизаветинской, в станице Старокорсунской.

В настоящее время обустраиваются тротуары на Западном обходе, в Молодежном микрорайоне города. Уже сданы в эксплуатацию тротуарные дорожки в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах Краснодара.

Подробнее со списком тротуаров, которые построят в 2024 году в Краснодаре, можно ознакомиться здесь.

ЖКХ