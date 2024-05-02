Мэр Краснодара показал проект самого большого детсада в городе

«Это будет красивое и современное здание, в стиле нового микрорайона, который здесь строится. Уверен, что этот долгожданный соцобъект понравится детям, и ходить в детский сад они будут с удовольствием», — написал Евгений Наумов.
Проектом строительства предусмотрены лифт для маломобильных, медицинский блок, большой пищеблок, помещения охраны и пожарного поста. Мэр отметил, что материалы для строительства в основном приобретают у кубанских поставщиков. По словам господина Наумова, по последним нормативам будут оборудованы и детские группы, музыкальный класс и спортзал.