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Мэр Краснодара показал проект самого большого детсада в городе

Глава Краснодара Евгений Наумов опубликовал в своем Telegram-канале проект самого большого детсада в Краснодаре. Учреждение появится в районе улицы Обрывной и сможет принять 575 воспитанников.

«Это будет красивое и современное здание, в стиле нового микрорайона, который здесь строится. Уверен, что этот долгожданный соцобъект понравится детям, и ходить в детский сад они будут с удовольствием», — написал Евгений Наумов.

Проектом строительства предусмотрены лифт для маломобильных, медицинский блок, большой пищеблок, помещения охраны и пожарного поста. Мэр отметил, что материалы для строительства в основном приобретают у кубанских поставщиков. По словам господина Наумова, по последним нормативам будут оборудованы и детские группы, музыкальный класс и спортзал.