В Калининградской области начал работу завод по производству солода

«Производство солода дает нам возможность включать в севооборот активнее ячмень, понятно, что он не в очень большом объеме пока идет сюда. Объем переработки пока не тот, в который мы целимся, — сказал губернатор области Антон Алиханов. — Но это уже первые шаги, и хотелось бы сейчас договориться о том, что мы будем реализовывать и проект по хмелю, потому что это позволит серьезно нарастить присутствие нашей продукции на общероссийском рынке, который сейчас представлен всего несколькими проектами. С учетом нашей географии, климата было бы интересно заниматься выращиванием и переработкой хмеля здесь».