В Беларуси изменят этикетки продуктов. Что будет новое?

Как рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, которую цитирует «Минск-Новости», на упаковках покупатель сможет прочесть не только про углеводы, жиры и белки, но и про содержание соли, насыщенных жиров и насыщенных жирных кислот.