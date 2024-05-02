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В Беларуси изменят этикетки продуктов. Что будет новое?

Этикетки пищевой продукции в Беларуси станут более информативными.

Источник: Смартпресс

Как рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, которую цитирует «Минск-Новости», на упаковках покупатель сможет прочесть не только про углеводы, жиры и белки, но и про содержание соли, насыщенных жиров и насыщенных жирных кислот.

«Изменения внесут в 22-й технологический регламент “Пищевая продукция в части ее маркировки”. Конкретизируют указание растительных масел и жиров в составе, уточнят перечень компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию, непереносимость или противопоказаны при отдельных видах заболеваний», — сказала Моргунова.

экономика
торговля