Узбекистан и Саудовская Аравия подпишут соглашения на 18 миллиардов долларов

Об этом стало известно на встрече Шавката Мирзиёева с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом, прибывшим в Узбекистан для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме.
Сейчас портфель совместных проектов между нашими странами превысил 30 миллиардов долларов, а саудовская ACWA Power является крупнейшим инвестором в развитие энергетического сектора Узбекистана.
В рамках нынешнего форума будут подписаны соглашения по проектам в сфере «зеленой» энергетики, инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики еще на 18 миллиардов долларов.
В рамках встречи стороны отметили необходимость продвижения новых проектов в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и в других сферах.
Сегодня Шавкат Мирзиёев также обсудил ряд вопросов с другими гостями Ташкентского инвестфорума. В частности, на встрече с председателем Кабмина — руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым стороны обсуждались практические аспекты строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».
А на встрече с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Аль Марри были рассмотрены совместные проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, совместный портфель которых достиг 4 миллиардов долларов.
Президент также принял министра торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана Кайса бин Мухаммада аль-Юсуфа, с которым достиг договоренности о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума.