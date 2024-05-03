Более 300 000 рублей. Озвучены зарплаты руководителей ОмГТУ за 2023 год

В Омском политехническом университете рассказали, какой заработок был у руководства вуза в 2023 году. Так, ежемесячная зарплата и.о. ректора ОмГТУ Василия Фефелова составляла 337 288 рублей. Напомним, Фефелов занял должность в августе прошлого года. В марте текущего года его сменил Павел Корчагин.
Самую высокую зарплату из проректоров вуза в 2023 году получала проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Леонтьева — 277 317 рублей. Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Елена Максимова зарабатывала 277 092 рубля в месяц. Зарплата проректора по образовательной деятельности Натальи Прокудиной составляла 261 063 рубля в месяц. Николай Печенко, проректор по безопасности, ежемесячно получал 245 809 рублей. Валерий Бикбулатов, проректор по цифровой трансформации, получал в месяц 242 141 рубль.