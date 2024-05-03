Более 300 000 рублей. Озвучены зарплаты руководителей ОмГТУ за 2023 год

Самую высокую зарплату из проректоров вуза в 2023 году получала проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Леонтьева — 277 317 рублей. Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Елена Максимова зарабатывала 277 092 рубля в месяц. Зарплата проректора по образовательной деятельности Натальи Прокудиной составляла 261 063 рубля в месяц. Николай Печенко, проректор по безопасности, ежемесячно получал 245 809 рублей. Валерий Бикбулатов, проректор по цифровой трансформации, получал в месяц 242 141 рубль.