Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к России — взаимный турпоток достиг допандемийных показателей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
«За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз — с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей».
Как уточняется в пресс-релизе, российских туристов привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также отмечается, что немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии «Туризм и культурное наследие», которая прошла в рамках первого дня Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане, напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах.
Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристического сообщества на форум «Путешествуй», который пройдет в июне на международной выставке «Россия» на ВДНХ. И на выставку «Отдых», которая состоится на площадке экспоцентра в Москве в сентябре текущего года.