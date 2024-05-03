Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

«За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз — с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей».