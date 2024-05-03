Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара и евро на 3 мая 2024 перед Пасхой

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 3 мая, пятницу, перед православной Пасхой.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 3 мая, пятницу, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2354 рубля, 1 евро — 3,4633 BYN, 100 российских рублей — 3,4920 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 2 мая, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,2550 рубля, 1 евро — 3,4916 BYN, 100 российских рублей — 3,4839 белорусского рубля.
Так, доллар США и евро снизились почти на две копейки и почти на три копейки, соответственно, а у российского рубля курс повысился без малого на одну копейку.