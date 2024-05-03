Одним долгостроем в Хабаровске стало меньше

Застройщик ООО «Жилстроймонтаж» передал в эксплуатацию дом, который ранее считался потенциально проблемным. Добиться такого результата удалось благодаря совместной работе всех уровней власти и контрольно-надзорных органов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В министерстве строительства края уточнили, что многоквартирный жилой дом в Краснофлотском районе по ул. Тихоокеанской начали строить в 2018 году, ввести его эксплуатацию планировалось в июле 2020 года.
Однако с тех пор график работ строительства неоднократно нарушался, соответственно переносились и сроки ввода в эксплуатацию. В связи с этим объект был включен в предбанкротный мониторинг, вопрос его достройки был взят на контроль краевым правительством.
— Ежемесячно представители краевого минстроя, комитета государственного строительного надзора, администрации Хабаровска, прокуратуры и застройщика выезжали на объект для проведения мониторинга работ. Благодаря этому удавалось на месте решать все проблемные вопросы и объект передали в эксплуатацию. В ближайшее время еще 60 семей получать ключи от своих долгожданных новых квартир, — добавили в Минстрое.
Напомним, что с 2020 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) и предбанкротного мониторинга было исключено 57 объектов. Восстановлены нарушенные права 888 дольщиков. На сегодня в ЕРПО внесено семь объектов (1 596 граждан). Работа по восстановлению прав граждан продолжается.