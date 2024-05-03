S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай

Авиакомпания S7 Airlines с 2 мая запускает регулярные прямые рейсы, соединяющие Новосибирск с китайским городом Шанхай. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, как сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Вылет из Новосибирска запланирован на 18:30 с прилетом в Международный аэропорт Пудун (PVG) в 01:20 по местному времени. Продолжительность полета составит около шести часов. Обратный рейс из Шанхая будет отправляться в 02:20 и прибывать в Новосибирск в 07:45 по местному времени.
На данном направлении будут задействованы самолеты Boeing 737−800, вмещающие 168 пассажиров в экономическом классе и 8 пассажиров в бизнес-классе.