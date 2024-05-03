S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай

Вылет из Новосибирска запланирован на 18:30 с прилетом в Международный аэропорт Пудун (PVG) в 01:20 по местному времени. Продолжительность полета составит около шести часов. Обратный рейс из Шанхая будет отправляться в 02:20 и прибывать в Новосибирск в 07:45 по местному времени.