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S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай

Продолжительность полета составит около шести часов.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Авиакомпания S7 Airlines с 2 мая запускает регулярные прямые рейсы, соединяющие Новосибирск с китайским городом Шанхай. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, как сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Вылет из Новосибирска запланирован на 18:30 с прилетом в Международный аэропорт Пудун (PVG) в 01:20 по местному времени. Продолжительность полета составит около шести часов. Обратный рейс из Шанхая будет отправляться в 02:20 и прибывать в Новосибирск в 07:45 по местному времени.

На данном направлении будут задействованы самолеты Boeing 737−800, вмещающие 168 пассажиров в экономическом классе и 8 пассажиров в бизнес-классе.