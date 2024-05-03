В Иркутске продолжается ремонт дорог асфальтовыми картами

Ремонт асфальтовыми картами накануне провели на участках Мельничной, Кожова, Челябинской, Клары Цеткин, 4-й Железнодорожной, Костычева, Лермонтова, бульвара Гагарина. Такие мероприятия, а также ямочный ремонт будут осуществлять в течение всего строительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.