В Иркутске продолжается ремонт дорог асфальтовыми картами

Ремонт асфальтовыми картами накануне провели на участках Мельничной, Кожова, Челябинской, Клары Цеткин, 4-й Железнодорожной, Костычева, Лермонтова, бульвара Гагарина. Такие мероприятия, а также ямочный ремонт будут осуществлять в течение всего строительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.
«Небольшие выбоины и трещины убираем струйно-инъекционным методом: асфальтную эмульсию под давлением укладываем в повреждения. Это позволяет улучшить состояние дорожного полотна. Такие работы накануне провели на улицах Ржанова, Берег Ангары, Байкальская, Карла Либкнехта, Ушаковская, Сарафановская, Рабочая», — пояснил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Также в городе ремонтируют колодцы и восстанавливают участки возле них. Такие работы провели на Ленина, Верхней Набережной, Урожайной, Фридриха Энгельса, Мира, Сибирских Партизан, Розы Люксембург, 18-м Советском переулке, бульваре Рябикова.
Напомним, в Иркутске уже ведется ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году приведут в порядок более 19 км улиц.