Почему Казахстан снизил экспорт говядины в Россию и Китай

В 2020 и 2021 годах экспорт снизился вдвое в связи с запретом на экспорт скота из-за COVID-19. В 2022 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ящуру запрет на ввоз скота и мяса ввели Россия и Китай. Тем не менее, Казахстан увеличил поставки до 18,3 тысячи тонн за счёт переориентации экспорта на Узбекистан, Арабские Эмираты и Кыргызстан.