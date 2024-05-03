Почему Казахстан снизил экспорт говядины в Россию и Китай

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Вместе с ростом производства мяса в Казахстане его экспорт в последние годы значительно снизился, признают в Мясном союзе республики.
Одной из причин снижения называют вспышку ящура в позапрошлом году, отмечает 24.kz.
Лучший показатель экспорта говядины, признают в ведомстве, был в допандемийные годы.
В 2020 и 2021 годах экспорт снизился вдвое в связи с запретом на экспорт скота из-за COVID-19. В 2022 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ящуру запрет на ввоз скота и мяса ввели Россия и Китай. Тем не менее, Казахстан увеличил поставки до 18,3 тысячи тонн за счёт переориентации экспорта на Узбекистан, Арабские Эмираты и Кыргызстан.
Между тем, отмечают в Минсельхозе, производство говядины в Казахстане растет. В минувшем году произведено 544,3 тысячи тонн мяса. Выпуск готовой продукции уже превышает объем потребления. Обеспеченность говядиной превысила 100%.
Однако при этом число хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС), сильно сократилось, сообщили в Мясном союзе.
По их данным, если в 2019 году в стране насчитывалось 25 тысяч хозяйств, разводящих КРС, то сейчас — не более 15 тысяч.
Из-за высокого предложения на рынке фермеры вынуждены снижать цену, отметили в союзе. Но, как правило, она не меняется для конечного потребителя из-за перекупщиков.
«Производителю нужен сбыт. Если у нас много пастбищ, много скота, мы должны производить много мяса. Население у нас небольшое — 20 миллионов человек. Чтобы расти и развиваться отрасли, нужно открывать экспортные рынки».
Речь, добавил он, идет о главных импортерах — Китае, России и Узбекистане. Страны-соседи сняли ограничения на экспорт казахстанского мяса, который действовал 2 года. Китай разрешил поставки областям южного и юго-восточного Казахстана. Но готовы выйти на внешний рынок пока лишь два предприятия, признали в союзе.
По оценкам Мясного союза, до конца года эти два предприятия могут отправить в Поднебесную около 5 тысяч тонн говядины. Между тем потребности Китая исчисляются миллионами тонн.
«По последним цифрам импорт Китая — 1,5 миллиона тонн», — констатировал Максут Бактибаев.
Он напомнил, что Бразилия и Индия занимают основную долю со своим недорогим мясом.
«Мы можем достичь 150−200 тысяч тонн в ближайшие 5−7 лет», — оценил он перспективы казахстанских производителей.
Бактибаев уверен, что Казахстан сможет «закрыть» восточные регионы — Синьцзянь уйгурский автономный округ.