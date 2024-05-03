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В Перми могут расторгнуть контракт с перевозчиком «Автомиг» из-за нарушений

Предприятие столкнулось в нехваткой водителей.

Источник: Аргументы и факты

Контракт с перевозчиком «Автомиг» могут расторгнуть власти Перми из-за нарушений, сообщает 59.RU.

Речь идёт о подмосковном перевозчике, который обслуживает в краевой столице следующие маршруты автобусов: №№ 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80. О возможном расторжении контракта порталу сообщил начальник департамента транспорта города Анатолий Путин. Он объяснил это проблемами с выходом автобусов этого перевозчика на маршруты.

В департаменте транспорта Перми пояснили, что предупредили начальство «Автомиг» о возможном расторжении контракта в случае, если он не устранит нарушения весной.

Руководитель филиала «Автомиг» в Перми Игорь Сасунов прокомментировал ситуацию 59.RU, связав проблему с нехваткой водителей автобусов в краевой столице и в стране в целом.

«Водителей не хватает по всей стране. Мы привлекли водителей из своих предприятий в других городах России: из Самары, из Архангельска», — пояснил он.

По словам Сасунова, предприятие надеется исправить ситуацию и не планирует расторгать контракт с городскими властями.

Напомним, в 2025 году власти Перми будут перезаключать контракты с перевозчиками, так как срок действующих сейчас отношений истечёт. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, заключение новых контрактов поможет скорректировать недостатки, которые есть в транспортной отрасли. В 2025 году в краевой столице также планируют изменить маршрутную сеть.