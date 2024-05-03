В Перми могут расторгнуть контракт с перевозчиком «Автомиг» из-за нарушений

Напомним, в 2025 году власти Перми будут перезаключать контракты с перевозчиками, так как срок действующих сейчас отношений истечёт. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, заключение новых контрактов поможет скорректировать недостатки, которые есть в транспортной отрасли. В 2025 году в краевой столице также планируют изменить маршрутную сеть.