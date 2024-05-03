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Опубликован майский график выплаты пенсий и пособий в Челябинской области

Выплата пенсий, а также пособий для семей с детьми будет проходить в зависимости от выбранного способа их получения.

Опубликован майский график выплаты пенсий и пособий в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Почтальоны будут доставлять пенсии с 4 по 24 мая с учетом режима работы отделений связи. Каждому пенсионеру установлена определенная дата, которая зависит от адреса проживания.

«Южноуральцы, которым пенсия поступает на банковский счет, получат ее в обычные даты. Средства будут перечислены без каких-либо переносов из-за праздников в соответствии с действующим графиком».

говорится в комментарии регионального Отделения СФР.

Для семей с детьми, которые получают государственные пособия по линии СФР, установлен единый день — третье число каждого месяца, за предыдущий. Таким образом, 3 мая на счета поступят единое пособие, выплата за первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие.

«Ежемесячная выплата из материнского капитала обычно перечисляется родителям 5 числа. Но в мае этот день приходится на воскресенье, поэтому средства поступят 3 мая. Кроме того, до 8 мая будет выплачено пособие по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые трудоустроены и работают официально».

уточнил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Он обратил внимание на то, что в указанные даты поступит выплата за апрель 2024 года. Если семья уже получила ее в апреле впервые после назначения, то следующее перечисление за май будет по графику в июне.

«Зачисление выплат по линии СФР на счета в банках производится не в первой половине дня, а в течение всего рабочего дня», — добавили в пресс-службе.