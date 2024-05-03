Опубликован майский график выплаты пенсий и пособий в Челябинской области

Для семей с детьми, которые получают государственные пособия по линии СФР, установлен единый день — третье число каждого месяца, за предыдущий. Таким образом, 3 мая на счета поступят единое пособие, выплата за первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие.