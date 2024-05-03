В Новосибирске цены на комнаты в коммуналках превысили 2 млн рублей

В Новосибирске увеличилось количество комнат, которые продают по цене более 2 млн рублей. Это касается комнат и в общежитиях, и в коммунальных квартирах.
В мае на сайтах агентств недвижимости можно найти десятки объявлений о продаже комнат по цене выше 2 млн рублей. Так, один из самых дорогих новосибирских вариантов — комната в пятиэтажке на улице Промышленной в Дзержинском районе. Ее продают за 2,4 млн рублей. В Академгородке на бульваре Молодежи комнату в коммуналке продают за 2 млн 50 тыс рублей. Это типовые примеры. Комнаты в коммунальных квартирах продают во всех районах города.
«Если говорить о покупке комнат, как способе инвестирования, то Новосибирск в этом плане мало подходит. И в целом такой вариант жилья не особо у нас популярен, — сообщил BFM-Новосибирск независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Потому что в Новосибирске за последние пять лет построили около 20 тысяч квартир-студий. С 2006 года в общем объеме вводимого жилья доля небольших однокомнатных квартир и студий доходила до 66%. Цены на них растут, в том числе и на аренду. А на комнаты цены растут медленнее рынка. Маленькие квартиры для Новосибирска интереснее. У нас народ не привык так сильно ужиматься»..
По оценкам экспертов доля комнат на новосибирском рынке недвижимости составляет порядка 2%. Коммунальные квартиры, вопреки общим представлениям, есть не только в старом жилом фонде. Ежегодно в городе появляются новые коммуналки. Как правило, обычная квартира становится коммунальной из-за разводов и других семейных конфликтов..
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что весной 2024 года в Новосибирске выросли продажи новостроек.
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