В Новосибирске цены на комнаты в коммуналках превысили 2 млн рублей

«Если говорить о покупке комнат, как способе инвестирования, то Новосибирск в этом плане мало подходит. И в целом такой вариант жилья не особо у нас популярен, — сообщил BFM-Новосибирск независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Потому что в Новосибирске за последние пять лет построили около 20 тысяч квартир-студий. С 2006 года в общем объеме вводимого жилья доля небольших однокомнатных квартир и студий доходила до 66%. Цены на них растут, в том числе и на аренду. А на комнаты цены растут медленнее рынка. Маленькие квартиры для Новосибирска интереснее. У нас народ не привык так сильно ужиматься»..