Проект планировки парка аттракционов и гостиницы в Ростове прошел общественные обсуждения

Геворг Карапетян — генеральный директор и единственный владелец компаний «Паркон» и «Ривердонпарк», сфера деятельности которых — работа ресторанов и кафе. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Весной 2020 года Карапетян выкупил у предпринимателя Андрея Фоменко недостроенный аквапарк в Левобережном. Эта сделка не понравилась ростовской администрации — чиновник сочли нечестной передачу прав на землю через аукцион. Точку поставил суд, узаконив сделку.