Проект планировки парка аттракционов и гостиницы в Ростове прошел общественные обсуждения

Проект планировки и межевания участка у Левобережного парка прошел общественные обсуждения, пишет издание «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию Ростова. Инвестор, бизнесмен Геворг Карапетян, хочет построить там парк аттракционов и 9-этажную гостиницу. Но дата начала работ еще неизвестна.
Геворг Карапетян — генеральный директор и единственный владелец компаний «Паркон» и «Ривердонпарк», сфера деятельности которых — работа ресторанов и кафе. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Весной 2020 года Карапетян выкупил у предпринимателя Андрея Фоменко недостроенный аквапарк в Левобережном. Эта сделка не понравилась ростовской администрации — чиновник сочли нечестной передачу прав на землю через аукцион. Точку поставил суд, узаконив сделку.
На обсуждениях не прозвучали ни замечания ни возражения, пишет издание. Так что в ближайшее время глава ростовской администрации Алексей Логвиненко подготовит проект постановления об утверждении планировки.
Адресный ориентир участка в 7,7 гектара: Левобережная, 1 — Левобережная, 7б. Под аттракционы отвели 1,28 гектара, еще гектар — под гостиницу, высота которой не должна превысить 35 метров. Также планируется поставить три бассейна, стоянку на 396 машин, точки общепита, нежилые постройки.
В 2023 году редакция 161.RU первой опубликовала эскизы будущей гостиницы. Ради ее строительства Карапетян предложил ввести в Правила землепользования и застройки новую территориальную зону у Левобережного парка — РФ-3, «сохранение и формирование речного фасада третьего типа». Предложение поддержала профильная комиссия при горадминистрации.