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ЕБРР профинансирует ремонт дороги в Хорезмской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в размере 238 миллионов долларов. Они пойдут на модернизацию автодороги «Ургенч — Ханка — Хазарасп — Ташсока — Амударья — автодорога А380» и строительство моста через Амударью, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Соглашение было подписано в ходе третьего Ташкентского международного инвестиционного форума. Суверенный кредит поможет восстановить около 81 километра автодороги 4Р156, а также построить мост через реку Амударья в Хорезмской области.

Эта стратегически важная дорога является частью транспортной сети, которая связывает административный центр региона — Ургенч с дорогой А380 в Казахстан и образует второй коридор Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.

После завершения нынешняя дорога категории II с односторонним движением будет преобразована в дорогу I категории с двусторонним движением.

Средства банка также помогут модернизировать вспомогательную инфраструктуру вдоль дороги 4Р156. Проект позволит значительно улучшить пропускную способность новой дороги и тем самым стимулировать торговлю и туризм в Хорезмской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие сети международных и внутренних дорог в Узбекистане выделят порядка 400 миллионов долларов за счет средств зарубежных финансовых организаций.