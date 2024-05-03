ЕБРР профинансирует ремонт дороги в Хорезмской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в размере 238 миллионов долларов. Они пойдут на модернизацию автодороги «Ургенч — Ханка — Хазарасп — Ташсока — Амударья — автодорога А380» и строительство моста через Амударью, сообщает корреспондент Podrobno.uz.