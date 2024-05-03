ЕБРР профинансирует ремонт дороги в Хорезмской области

Соглашение было подписано в ходе третьего Ташкентского международного инвестиционного форума. Суверенный кредит поможет восстановить около 81 километра автодороги 4Р156, а также построить мост через реку Амударья в Хорезмской области.
Эта стратегически важная дорога является частью транспортной сети, которая связывает административный центр региона — Ургенч с дорогой А380 в Казахстан и образует второй коридор Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.
После завершения нынешняя дорога категории II с односторонним движением будет преобразована в дорогу I категории с двусторонним движением.
Средства банка также помогут модернизировать вспомогательную инфраструктуру вдоль дороги 4Р156. Проект позволит значительно улучшить пропускную способность новой дороги и тем самым стимулировать торговлю и туризм в Хорезмской области.
Напомним, ранее сообщалось, что на развитие сети международных и внутренних дорог в Узбекистане выделят порядка 400 миллионов долларов за счет средств зарубежных финансовых организаций.