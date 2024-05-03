Минтранс ввел ограничения нагрузок на дороги в стране

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций приняло решение ввести временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, это предусмотрено ведомственным постановлением № 28 от 24 апреля, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие данных временных ограничений. В частности, эти ограничения не распространяются на машины, которые перевозят пассажиров и живых животных.
Также эта мера не коснется транспортных средств, везущих цветы, торфяную сушенку, топливные брикеты на основе торфа, гуманитарные грузы и другие грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.
Кроме того, ограничения не коснутся транспорта, который осуществляет перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП, а также сельскохозяйственных колесных тракторов.
Документом также определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств не будут ограничены на летнее время.
Всего в этом списке 16 участков дорог, среди них:
- М-1/Е30 Брест — Минск — граница РФ.
- М-2 Минск — Национальный аэропорт «Минск».
- М-3 Минск — Витебск.
- М-4 Минск — Могилев.
- М-5/Е 271 Минск — Гомель.
- М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Польши.
- М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литвы.
- М-8/Е 95 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины).
- М-14 (МКАД-2).
- Р-1 Минск — Дзержинск.
- Р-21 Витебск — граница РФ.
- Р-23 Минск — Микашевичи.
- Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь.
- Р-80 Слобода — Паперня.
- Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.
- подъезд к границе с Польшей (Берестовица) от автодороги Р-99.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.