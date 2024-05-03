Минтранс ввел ограничения нагрузок на дороги в стране

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций приняло решение ввести временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, это предусмотрено ведомственным постановлением № 28 от 24 апреля, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, с 25 мая по 31 августа на автодорогах республики и их участках с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 при дневной температуре воздуха выше 25 максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспорта должна быть не более 6 тонн.