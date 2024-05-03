Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс ввел ограничения нагрузок на дороги в стране

Летом на автодорогах республиканского значения при температуре воздуха выше 25 градусов максимальная нагрузка на одиночную ось может быть не более шести тонн.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций приняло решение ввести временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, это предусмотрено ведомственным постановлением № 28 от 24 апреля, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, с 25 мая по 31 августа на автодорогах республики и их участках с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 при дневной температуре воздуха выше 25 максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспорта должна быть не более 6 тонн.

Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие данных временных ограничений. В частности, эти ограничения не распространяются на машины, которые перевозят пассажиров и живых животных.

Также эта мера не коснется транспортных средств, везущих цветы, торфяную сушенку, топливные брикеты на основе торфа, гуманитарные грузы и другие грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.

Кроме того, ограничения не коснутся транспорта, который осуществляет перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП, а также сельскохозяйственных колесных тракторов.

Документом также определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств не будут ограничены на летнее время.

Всего в этом списке 16 участков дорог, среди них:

  • М-1/Е30 Брест — Минск — граница РФ.
  • М-2 Минск — Национальный аэропорт «Минск».
  • М-3 Минск — Витебск.
  • М-4 Минск — Могилев.
  • М-5/Е 271 Минск — Гомель.
  • М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Польши.
  • М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литвы.
  • М-8/Е 95 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины).
  • М-14 (МКАД-2).
  • Р-1 Минск — Дзержинск.
  • Р-21 Витебск — граница РФ.
  • Р-23 Минск — Микашевичи.
  • Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь.
  • Р-80 Слобода — Паперня.
  • Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.
  • подъезд к границе с Польшей (Берестовица) от автодороги Р-99.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.