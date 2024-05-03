«Союзмультфильм» подал около 60 исков к свердловским бизнесменам

Согласно данным, первое в 2024 году заявление было подано в конце марта, последнее же 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что «Союзмультфильм» просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав. Суммы взысканий варьируются от 50 до 100 тысяч рублей.