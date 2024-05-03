«Союзмультфильм» подал около 60 исков к свердловским бизнесменам

Заявления приняты Арбитражным судом Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке.
Согласно данным, первое в 2024 году заявление было подано в конце марта, последнее же 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что «Союзмультфильм» просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав. Суммы взысканий варьируются от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что ранее киностудия подала иск против магазина игрушек в Ревде. Речь идет о местной торговой точке «Кругозор» по улице Максима Горького, 21.
Жалоба была подана на компанию ООО «Вирс» — юрлицо «Кругозора». Дело находилось на рассмотрении с 7 марта 2023 года. Магазин игрушек украсил фасад здания изображениями героев мультфильмов.