По нормативу квадратный метр жилья в Самаре стоит около 36 тысяч рублей

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья в Самаре составляет 36 674 рубля. Такую цену по состоянию на первый квартал 2024 года утвердили в администрации Самары постановлением № 326.
Этот норматив утвердили, чтобы рассчитывать размеры социальных выплат на приобретение или строительство жилья, которые выдают молодым семьям. Такая стоимость распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2024 года.
Напомним, что самая дешевая квартира в Самаре продается за 1,05 миллионов рублей, а один «квадрат» в ней стоит 32,8 тысяч рублей.