Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По нормативу квадратный метр жилья в Самаре стоит около 36 тысяч рублей

Норматив стоимости жилья установили в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья в Самаре составляет 36 674 рубля. Такую цену по состоянию на первый квартал 2024 года утвердили в администрации Самары постановлением № 326.

Этот норматив утвердили, чтобы рассчитывать размеры социальных выплат на приобретение или строительство жилья, которые выдают молодым семьям. Такая стоимость распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2024 года.

Напомним, что самая дешевая квартира в Самаре продается за 1,05 миллионов рублей, а один «квадрат» в ней стоит 32,8 тысяч рублей.

недвижимость