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Пенсии казахстанцев могут освободить от налога

Пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда в Казахстане могут освободить от подоходного налога. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на сенатский запрос, передает Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

В своем ответе на запрос сенаторов глава правительства сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 353 Налогового кодекса пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, облагаемому у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом.

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ (сумма потерь по ИПН — 4,1 миллиарда тенге)», — говорится в ответе.

Предусматривается, что льгота будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане, то есть граждане, выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.

«После дополнительной проработки ваших предложений окончательные подходы найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса», — добавил премьер-министр.

Напомним, в декабре 2023 года сенаторы призвали отменить ИПН при выплате пенсионных накоплений. Они подчеркнули, что пенсионная выплата из ЕНПФ является социально значимой для казахстанцев. Позже в правительстве ответили на это предложение.

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