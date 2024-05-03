Пенсии казахстанцев могут освободить от налога

В своем ответе на запрос сенаторов глава правительства сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 353 Налогового кодекса пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, облагаемому у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом.
«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ (сумма потерь по ИПН — 4,1 миллиарда тенге)», — говорится в ответе.
Предусматривается, что льгота будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане, то есть граждане, выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.
«После дополнительной проработки ваших предложений окончательные подходы найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса», — добавил премьер-министр.
Напомним, в декабре 2023 года сенаторы призвали отменить ИПН при выплате пенсионных накоплений. Они подчеркнули, что пенсионная выплата из ЕНПФ является социально значимой для казахстанцев. Позже в правительстве ответили на это предложение.