Челябинцы получат счета за отопление в мае и июне

Те, у кого теплосчетчиков нет, оплачивают обогрев по нормативу. Платежи в этом случае распределены по месяцам, с октября по май включительно, и не зависят от фактически полученного количества тепловой энергии. В мае норматив меньше, чем в зимние месяцы.