Челябинцы получат счета за отопление в мае и июне

В Челябинске закончился отопительный период, но горожанам еще предстоит оплатить обогрев квартир. Некоторым квитанции за отопление придут в июне. В «УСТЭК-Челябинск» объяснили, почему вносить платежи за тепло придется летом.
В части челябинских многоэтажек установлены общие счетчики тепла. Жители таких домов платят за обогрев по показаниям этих счетчиков. Квитанции за отопление квартир в апреле они получат в начале мая.
Те, у кого теплосчетчиков нет, оплачивают обогрев по нормативу. Платежи в этом случае распределены по месяцам, с октября по май включительно, и не зависят от фактически полученного количества тепловой энергии. В мае норматив меньше, чем в зимние месяцы.
— Потребителям, не оборудованным приборами учета, счета за отопление будет выставлены в мае — за апрель, а в начале июня — за май, — сообщили в теплоснабжающей компании.
Напомним, отопительный сезон в Челябинске завершился 27 апреля. Из-за аномальной жары горожане просили выключить батареи раньше. Но в мэрии ждали, что после 28-градусного зноя наступит неделя похолодания, поэтому решили не прекращать обогрев.
А в начале мая ночная температура воздуха в Челябинске может опуститься ниже нуля. Жителей Южного Урала предупредили о заморозках в период до 6 мая.