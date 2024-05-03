Зарплаты свердловчан за год выросли почти на четверть

В Свердловской области средняя зарплата на февраль 2024 года составила 70 тысяч 744,7 рубля. Это на 22,8% больше, чем в феврале 2024 года, следует из данных Свердловскстата.
Еще в начале текущего года показатель достигал 69 тысяч 524,8 рубля. Таким образом, ко второму месяцу 2024 года зарплата в регионе выросла на 1 тысячу 219,9 рубля.
Аналитики подсчитали среднемесячную зарплату работников полного круга организаций региона за февраль 2024 года. Так, в феврале 2024 года самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сферах финансовой и страховой деятельности (141 тысяча 667,1 рубля), информации и связи (127 тысяч 185,6 рубля), научных исследований и разработок (103 тысячи 878,1 рубля).
Меньше всего в феврале 2024 года получили свердловчане, работающие в области операций с недвижимостью (48 тысяч 106,1 рубля), административной деятельности и сопутствующих услуг (39 тысяч 534,3 рубля), а также гостиничного дела и общественного питания (37 тысяч 998,2 рубля).