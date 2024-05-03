Зарплаты свердловчан за год выросли почти на четверть

Меньше всего в феврале 2024 года получили свердловчане, работающие в области операций с недвижимостью (48 тысяч 106,1 рубля), административной деятельности и сопутствующих услуг (39 тысяч 534,3 рубля), а также гостиничного дела и общественного питания (37 тысяч 998,2 рубля).