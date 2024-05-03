Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково

«Город предоставляет разнообразные меры поддержки московским промышленникам. По решению Сергея Собянина с марта 2022-го инвесторы могут арендовать земельный участок по льготной ставке один рубль в год и разместить на нем производство. Недавно город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗАО. Там откроют предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов, где смогут трудоустроиться 70 человек», — рассказал Максим Ликсутов.