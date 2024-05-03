Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково

В районе Внуково в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта построят экологичный завод по выпуску теплоизоляционных материалов для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Город предоставляет разнообразные меры поддержки московским промышленникам. По решению Сергея Собянина с марта 2022-го инвесторы могут арендовать земельный участок по льготной ставке один рубль в год и разместить на нем производство. Недавно город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗАО. Там откроют предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов, где смогут трудоустроиться 70 человек», — рассказал Максим Ликсутов.
Откроет завод один из ведущих в стране производителей теплоизоляции — компания «РТК». На предприятии реализуется полный цикл производства. Например, технические разработки, которые потом внедряются в процесс выпуска продукции, ведутся в собственной научно-исследовательской лаборатории.
«Планируется, что на новом заводе инвестор наладит выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент. Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях. Планируемый объем производства — три тысячи тонн продукции в год», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Выделение земельных участков под возведение производств в рамках масштабных инвестиционных проектов — эффективная мера поддержки бизнеса со стороны города, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Кроме того, это способствует появлению новых рабочих мест, важной для жизни продукции и притоку инвестиций в экономику столицы.
Как уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для реализации масштабного инвестиционного проекта — возведения предприятия площадью почти 9,1 тысячи квадратных метров на западе столицы — город предоставит инвестору без торгов земельный участок площадью 1,13 гектара. Договор аренды с компанией планируется заключить на пять лет — это срок, в течение которого она должна завершить строительство и наладить выпуск продукции.
Строительство нового завода при поддержке города позволит снизить затраты на аренду земли и направить средства на автоматизацию производства, а также совершенствование логистических цепочек. Предприятие нацелено максимально расширять свое присутствие на отечественном рынке и наращивать мощности, рассказал исполнительный директор компании Михаил Сарычев.
По решению Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы, которые планируют модернизировать или расширить уже действующие либо построить новые производства, могут получить земельный участок в аренду по льготной ставке 1 рубль в год.