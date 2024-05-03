Услуги коллекторов сократились за год в Казахстане

При этом стоит учесть, что столь агрессивный рост объёма услуг агентств по сбору платежей и кредитных бюро может закончиться. На рассмотрении в Сенате Парламента РК находится законопроект, предусматривающий ограничение на продажу кредитов физлиц коллекторским агентствам до истечения 24 месяцев с момента возникновения просрочки и при проведении урегулирования задолженности, при согласии сторон на погашение долга с полной отменой штрафов, пени и комиссий. Также предлагается ввести мораторий до 1 мая 2026 года на уступку займов коллекторам.