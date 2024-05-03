Половину российской электроэнергии на экспорт получил Казахстан — СМИ

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Казахстан купил почти половину экспортируемой России электроэнергии, сообщает «Коммерсантъ».
В январе-марте 2024 года, отмечает издание, поставки российской электроэнергии в Казахстан выросли на 29% — до 977,2 миллиона киловатт часов.
За первый квартал, добавили в газете, республика купила сверх плана 607 миллионов киловатт-часов — порядка 62% от всех поставок из России.
В прошлом году Казахстан также закупил рекордное количество электроэнергии из России.
За вторую половину 2023 года республика закусила более 3 миллиардов киловатт-часов, что на 156% больше показателей 2022 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан закупает в России больше электроэнергии и по более высокой цене из-за новых правил торговли между странами.
Средняя цена поставки в долларах выросла на 7,5% год к году, до 0,057 доллара за 1 киловатт-час, а в рублях — на треть, до 5,4 рубля.
Казахстан продолжит увеличивать закупки энергии из России из-за дефицита собственной генерации, уверены эксперты «Коммерсанта».
Всего в 2023 году Казахстан произвёл 113 миллиардов киловатт-часов электричества, а потребил — 115 киловатт-часов (рост на 1,9% год к году).
Импорт из России составил 5 миллиардов киловатт-часов, или 4,3% от потребления.