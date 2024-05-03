В Перми авиакомпания взыскала деньги за обучение пилота

«По данному соглашению акционерное общество с целью дальнейшего трудоустройства брало на себя обязательства организовать обучение мужчины с выплатой ему стипендии. Он, в свою очередь, должен был успешно пройти обучение, выйти на работу и проработать не менее пяти лет с даты допуска к самостоятельным полетам в качестве второго пилота», — сообщает детали ситуации пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
После окончания учебы и получения удостоверения пилот трудоустроился в авиакомпанию, но проработал в ней только 1097 календарных дней. После он написал заявление на увольнение.
АО «Авиакомпания “Сибирь” обратилось в Домодедовский городской суд с иском о взыскании затраченных на обучение работника денежных средств пропорционально отработанному времени. Суд удовлетворил требования истца частично, так как при увольнении с согласия работника уже была удержана большая часть понесенных компанией расходов.
На его расчетные счета был наложен арест, также ему запретили совершать регистрационные действия с автомобилем. Других принудительных мер не потребовалось, мужчина полностью погасил задолженность. В настоящее время все ограничения сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.