В Перми авиакомпания взыскала деньги за обучение пилота

«По данному соглашению акционерное общество с целью дальнейшего трудоустройства брало на себя обязательства организовать обучение мужчины с выплатой ему стипендии. Он, в свою очередь, должен был успешно пройти обучение, выйти на работу и проработать не менее пяти лет с даты допуска к самостоятельным полетам в качестве второго пилота», — сообщает детали ситуации пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.