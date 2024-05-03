В Новосибирске планируют создать новое муниципальное учреждение в сфере транспорта

Губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС заявлял, что компетенций МП «МетроМИР» недостаточно для того, чтобы проектировать Дзержинскую линию метрополитена, на проект которой в 2023 году были выделены 635 миллионов рублей. Проект так и не был выполнен.