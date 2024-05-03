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В Новосибирске планируют создать новое муниципальное учреждение в сфере транспорта

Новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» намерены создать в Новосибирске. Проект соответствующего постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева размещен на официальном сайте мэрии.

Источник: Reuters

В документе сказано, что учреждение создается «в целях оптимизации деятельности муниципальных организаций города Новосибирска». Инициаторами создания нового МКУ являются департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, а также администрация Дзержинского района города Новосибирска.

Источник в мэрии сообщил «Прецеденту», что, возможно, новое МКУ создается как потенциальная замена МП «МетроМиР».

Напомним, в марте 2024 года УФАС выдало мэрии предписание реорганизовать МП «МетроМиР» в срок до 22 мая текущего года. В апреле 2023 года — директор предприятия Александр Мысик стал фигурантом уголовного дела.

Губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС заявлял, что компетенций МП «МетроМИР» недостаточно для того, чтобы проектировать Дзержинскую линию метрополитена, на проект которой в 2023 году были выделены 635 миллионов рублей. Проект так и не был выполнен.

Екатерина СОСНИНА.